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أخبار محلية > مؤتمر مستجدات كورونا: “الصحة” تستعرض المؤشرات العالمية.. و”التجارة” تتناول متابعة التخفيضات في اليوم الوطني
19/09/2021   8:49 ص

مؤتمر مستجدات كورونا: “الصحة” تستعرض المؤشرات العالمية.. و”التجارة” تتناول متابعة التخفيضات في اليوم الوطني

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تنظم وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، المؤتمر الصحفي لمستجدات جائحة فيروس كورونا، وذلك بمشاركة متحدثي وزارة التجارة والهيئة السعودية للملكية الفكرية.  

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أولاً خلال المؤتمر، الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح والإجابة عن أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرا، وأبرز الإحصائيات الصحية.   

ويشارك متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين في المؤتمر، حيث يتناول متابعة التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية والتخفيضات في اليوم الوطني، وآلية التحقق منها والرقابة على الأسواق والمحلات للالتزام بالطاقة الاستيعابية.  

 كما يشارك في المؤتمر متحدث الهيئة السعودية للملكية الفكرية ياسر الحكمي، ليتحدث حول موقف المملكة بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات المتعلقة بفيروس كورونا.

مؤتمر مستجدات كورونا: "الصحة" تستعرض المؤشرات العالمية.. و"التجارة" تتناول متابعة التخفيضات في اليوم الوطني

وفق “أخبار 24”.

مؤتمر مستجدات كورونا: “الصحة” تستعرض المؤشرات العالمية.. و”التجارة” تتناول متابعة التخفيضات في اليوم الوطني

أخبار محلية
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