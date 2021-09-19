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أخبار محلية > بمشاركة نسائية.. تنفيذ جدارية بطول 150 متراً بالقريات بمناسبة اليوم الوطني 91 (فيديو)
19/09/2021   5:52 م

بمشاركة نسائية.. تنفيذ جدارية بطول 150 متراً بالقريات بمناسبة اليوم الوطني 91 (فيديو)

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نفذت بلدية القريات جدارية بمناسبة اليوم الوطني 91، وذلك بمشاركة أكثر من 47 فنانًا وفنانة؛ زينوا الجدارية بالعديد من الرسومات.

ويبلغ طول الجدارية نحو 150 متراً، وعبرت رسوماتها عن الهوية السعودية، والاحتفال باليوم الوطني، وتزينت الجدارية وفقا لفيديو نشرته “العربية”؛ بصور لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورسومات تراثية مختلفة.

وجاءت المبادرة بالتنسيق بين بلدية محافظة القريات والجمعية السعودية للفنون التشكيلية التي تشارك في تنظيم الاحتفالات الوطنية، ومنها الاحتفال باليوم الوطني للمملكة. وفق “أخبار 24”.

بمشاركة نسائية.. تنفيذ جدارية بطول 150 متراً بالقريات بمناسبة اليوم الوطني 91 (فيديو)

أخبار محلية
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