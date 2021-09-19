بمشاركة نسائية.. تنفيذ جدارية بطول 150 متراً بالقريات بمناسبة اليوم الوطني 91 (فيديو)

نفذت بلدية القريات جدارية بمناسبة اليوم الوطني 91، وذلك بمشاركة أكثر من 47 فنانًا وفنانة؛ زينوا الجدارية بالعديد من الرسومات.
ويبلغ طول الجدارية نحو 150 متراً، وعبرت رسوماتها عن الهوية السعودية، والاحتفال باليوم الوطني، وتزينت الجدارية وفقا لفيديو نشرته “العربية”؛ بصور لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورسومات تراثية مختلفة.
وجاءت المبادرة بالتنسيق بين بلدية محافظة القريات والجمعية السعودية للفنون التشكيلية التي تشارك في تنظيم الاحتفالات الوطنية، ومنها الاحتفال باليوم الوطني للمملكة. وفق “أخبار 24”.
بلدية #القريات شمال #السعودية تنفذ جدارية بمناسبة #اليوم_الوطني_91 ؛ بمشاركة 47 فنانة
عبر : @aziz_e2030 pic.twitter.com/gEmO0oNjn5
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 19, 2021