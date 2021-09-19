بالفيديو.. تفاصيل أول رحلة موثقة تعبر الربع الخالي قبل 91 عاماً يرويها حفيد أحد أبطالها

روى المواطن “مبارك بن كلوت” تفاصيل أول رحلة موثقة تعبر الربع الخالي قبل 91 عاماً، واستمرت 60 يومًا حتى وصلت إلى الدوحة.
وأوضح “بن كلوت” خلال استضافته في برنامج “من السعودية” المذاع على قناة “السعودية”، أن أحد المستشرقين البريطانيين يدعي ” بيرترام توماس” أبدى رغبة في استكشاف الربع الخالي، وبناءً على ذلك تم التواصل مع جده “صالح بن كلوت” للترتيب للرحلة ومرافقة المستشرق.
وأشار إلى أن الرحلة انطلقت في فصل الشتاء، وتم توثيقها بالفيديو والصور، كما حرص المستشرق على توثيق كل شيء بالرحلة من طعام وعادات وتقاليد البدو وخلافه.
وأبان أن الترتيب للرحلة تم في السفارة البريطانية بمسقط، لافتاً إلى أنه أعاد تجسيد رحلة أجداده بجميع تفاصيلها في عام 2015، وذلك بعدما تواصل معه أحد أبناء سلطنة عمان يدعى “محمد”. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه انطلق بصحبة 3 أشخاص آخرين من الربع الخالي إلى الدوحة في رحلة استمرت لمدة 49 يوماً، كانت أصعبها في الربع الخالي لوعورة طرقه، فضلا عن أن أحد زملائه بالرحلة شعر بالتعب، فاضطروا لتأخير مسيرتهم ليوم واحد لحين تحسن حالته.
مبارك بن كلوت: أول رحلة موثقة تعبر الربع الخالي قبل 91 عام، واستمرت 60 يومًا حتى وصلت للدوحة.
#من_السعودية pic.twitter.com/69emSQUzJB
— قناة السعودية (@saudiatv) September 19, 2021
مبارك بن كلوت.. يعيد رحلة أجداده بجميع تفاصيلها في عام 2015.
#من_السعودية #قناة_السعودية pic.twitter.com/NqjP7yHIes
— قناة السعودية (@saudiatv) September 19, 2021