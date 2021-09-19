بالفيديو.. الاتحاد ينشر كواليس الفوز على النصر بثلاثية في مرسول بارك

نشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد كواليس الفوز على النصر في الكلاسيكو بالمباراة التي احتضنها ملعب مرسول بارك في الرياض.
وبدأ مقطع الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي للاتحاد عبر تويتر برحلة الفريق من مدينة جدة إلى الرياض قبل المباراة بيوم.
وظهر خلال الكواليس رسالة اللاعب المصري أحمد حجازي لزملائه في الفريق داخل غرفة خلع الملابس قبل انطلاق اللقاء.
وتضمن مقطع الفيديو بعض المشاهد من المباراة، بالإضافة لتفاعل جماهير الاتحاد مع الأهداف في شباك النصر، ليختتم باحتفالات اللاعبين بعد المباراة وكلمة رئيس النادي أنمار الحائلي بعد تحقيق الفوز.
ونجح فريق الاتحاد في تحقيق الفوز على نظيره النصر، وحسم الكلاسيكو لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.
بهذه النتيجة احتل فريق الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بـ13 نقطة، بينما وجد النصر في المركز الثامن بـ6 نقاط.
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— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 19, 2021