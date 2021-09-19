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أخبار محلية > هل ستُخَفَّف الإجراءات الاحترازية بعد ارتفاع نسبة التحصين؟.. متحدث “الصحة” يجيب
19/09/2021   10:47 م

هل ستُخَفَّف الإجراءات الاحترازية بعد ارتفاع نسبة التحصين؟.. متحدث “الصحة” يجيب

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دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الأحد)، إلى الاستمرار في الحد اللازم من الإجراءات الاحترازية حتى بعد ارتفاع نسب التحصين.

وشدد خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات مواجهة كورونا على ضرورة استكمال التحصين بالجرعتين والالتزام بالتدابير الوقائية ومن ضمنها الكمامات حتى تجاوز الجائحة.

وأوضح أن المملكة تخطو بخطوات إيجابية تجني ثمارها في صحة المجتمع والمؤشرات الإيجابية المرصودة، منوهًا أنه كلما استكمل أفراد المجتمع التحصين بالجرعتين من اللقاح ستكون المملكة في مأمن أكثر.

وفق “أخبار 24”.

هل ستُخَفَّف الإجراءات الاحترازية بعد ارتفاع نسبة التحصين؟.. متحدث “الصحة” يجيب

أخبار محلية
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