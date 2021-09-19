هل ستُخَفَّف الإجراءات الاحترازية بعد ارتفاع نسبة التحصين؟.. متحدث “الصحة” يجيب

دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الأحد)، إلى الاستمرار في الحد اللازم من الإجراءات الاحترازية حتى بعد ارتفاع نسب التحصين.
وشدد خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات مواجهة كورونا على ضرورة استكمال التحصين بالجرعتين والالتزام بالتدابير الوقائية ومن ضمنها الكمامات حتى تجاوز الجائحة.
وأوضح أن المملكة تخطو بخطوات إيجابية تجني ثمارها في صحة المجتمع والمؤشرات الإيجابية المرصودة، منوهًا أنه كلما استكمل أفراد المجتمع التحصين بالجرعتين من اللقاح ستكون المملكة في مأمن أكثر.
فيديو | متحدث #الصحة: نشدد على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية حتى بعد ارتفاع نسب التحصين#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/529mQP0dPf
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 19, 2021
وفق “أخبار 24”.