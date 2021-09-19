توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق المملكة وتصحب غالباً بزخات من البرد وتيارات هابطة شديدة السرعة.
وأوضح أن الحالة المناخية تبدأ من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة، وقد تؤدي هطول الأمطار إلى جريان السيول على منطقتي عسير وجازان والباحة.
كما توقع أن الحالة المناخية يمتد تأثيرها من يوم الثلاثاء حتى يوم الجمعة على مكة المكرمة وأجزاء من المدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.
وذكر المركز أنه من المتوقع أن تتأثر أجزاء من منطقتي نجران والرياض بسحب رعدية ممطرة وتأثير رياح هابطة نشطة ومثيرة للغبار، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء.