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أخبار محلية > استشاري: مَن يرفض لقاح كورونا إما مخدوع أو مكابر
20/09/2021   4:08 م

استشاري: مَن يرفض لقاح كورونا إما مخدوع أو مكابر

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أكد استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، أنه لم يتبق في خندق الرافضين لتلقي لقاح كورونا سوى المخدوعين أو المكابرين.

وقال عسيري: “لو كان الهدف من اللقاحات إبادة الفقراء والطبقة المتوسطة كما يزعمون فلماذا استأثرت بها الدول الغنية؟ وتركت إفريقيا تصارع كوفيد، ولماذا تسابق عليها العلماء والأغنياء والسياسيون والقادة”.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن جرعات اللقاح المعطاة في المملكة تجاوزت أكثر من 40 مليون جرعة معطاة في مراكز لقاح (كورونا) بمناطق المملكة كافة، والتي يتجاوز عددها 587 مركزًا، لافتة إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعتين وصل إلى أكثر من 17 مليونًا و700 ألف شخص. وفق “أخبار 24”.

استشاري: مَن يرفض لقاح كورونا إما مخدوع أو مكابر

أخبار محلية
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