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أخبار محلية > “الزكاة والضريبة والجمارك” تزيح الستار عن هويتها الجديدة
20/09/2021   4:08 م

“الزكاة والضريبة والجمارك” تزيح الستار عن هويتها الجديدة

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دشنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الإثنين)، هويتها الجديدة، التي جاءت متوافقة في دلالاتها، مع سعي الهيئة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتيسير التجارة، وإحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة.

وأكدت الهيئة أن الهوية تعكس الدور الكبير الذي تقوم به “الزكاة والضريبة والجمارك” في تنمية وازدهار الاقتصاد الوطني، في ظل تكاتف المجتمع من الأفراد والقطاعيْن العام والخاص.

ولفتت إلى أنها تسعى لتكون نموذجًا عالميًا في إدارة الزكاة والضرائب والجمارك، وذلك من خلال تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تُركز على تعزيز الجانب الأمني ودعم التنمية الاقتصادية. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن تدشين هوية الهيئة يأتي بعد صدور قرار مجلس الوزراء، الصادر في مايو الماضي، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك تحت مسمى “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك”.

“الزكاة والضريبة والجمارك” تزيح الستار عن هويتها الجديدة

أخبار محلية
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