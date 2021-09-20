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أخبار محلية > “شؤون الحرمين” تعتزم إدراج المتعاقدين في نظام التأمينات الاجتماعية
20/09/2021   4:08 م

“شؤون الحرمين” تعتزم إدراج المتعاقدين في نظام التأمينات الاجتماعية

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تدرس الإدارة العامة للموارد البشرية، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تسجيل جميع المتعاقدين معها بصفة مستمرة أو بعقود مؤقتة في نظام التأمينات الاجتماعية.

وعقدت الإدارة اجتماعاً مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمناقشة إجراءات وآليات الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية والمزايا التي سيوفرها النظام للعاملين، بما يمنحهم الأمان الوظيفي والمعيشي ويرفع من إنتاجيتهم.

يذكر أن ذلك يأتي إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء بشمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بمن فيهم العاملون على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود مهما كانت مدة خدمتهم.

شؤون الحرمين

شؤون الحرمين

شؤون الحرمين

شؤون الحرمين

وفق “أخبار 24”.

“شؤون الحرمين” تعتزم إدراج المتعاقدين في نظام التأمينات الاجتماعية

أخبار محلية
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