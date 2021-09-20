نظير جهودهم في الحد الجنوبي.. منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من منسوبي مدينة “العلوم التقنية”

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الإثنين)، على منح عدد من باحثي مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة.
وجاء ذلك نظير جهودهم ومشاركتهم الميدانية في الحد الجنوبي، وتميزهم في المجال الأمني ، وهم:
1 . الدكتور منصور بن سالم الحميميدي .
2 . المهندس خالد بن أحمد اليوسف .
3 . المهندس مازن بن محمد اليوسف .
4 . ياسر بن عبد الله المطيري.
5. عبد الرحمن بن محمد بن رقيب .
6 . علي بن أحمد آل صمع.
7 . عبد العزيز بن محمد بن رشود.
وفق “أخبار 24”.