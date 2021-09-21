تفعيل خدمة إنقاذ حالات السكتة الدماغية الطارئة “عن بعد” بجازان

أطلقت مديرية الشؤون الصحية بجازان أمس (الإثنين)، خدمة إنقاذ حالات السكته الدماغية “عن بعد” عبر نظام خاص مرتبط بتقنية الطب الاتصالي، حيث تعد الأولى من نوعها على مستوى وزارة الصحة.
وتعمل هذه الخدمة، التي فُعِّلَت بـ10 مستشفيات طرفية بالمنطقة، على تقديم الرعاية الصحية الطارئة والعاجلة لمرضى السكتات الدماغية في وقت قياسي محدد وبجودة عالية في مواقعهم عبر عدة مستشفيات تساعد في تقليل نسبة التاثير والمضاعفات على المدى البعيد. وفق “أخبار 24”.
كما تتيح هذه الخدمة تقديم الرعاية الصحية للمريض دون الحاجة إلى نقله أوتحويله إلى مستشفيات مرجعية أخرى.