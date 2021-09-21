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اخبار رياضية > بالفيديو.. متحدث الشؤون الرياضية في”MBC” يكشف للجماهير السبب وراء التقطيع في المباريات
21/09/2021   4:25 م

بالفيديو.. متحدث الشؤون الرياضية في”MBC” يكشف للجماهير السبب وراء التقطيع في المباريات

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كشف المتحدث الرسمي للشؤون الرياضية لمجموعة “MBC” عبدالعزيز التويجري، السبب وراء التقطيع أثناء مشاهدة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم (2021-2022).

وقال “التويجري” في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “كل من دفع رسوم الاشتراك سيحصل حتما على الخدمة.. والتقطيع في المباريات يعود لسرعة الإنترنت لدى المشترك.. ونعمل على تحسين بعض الأمور التقنية”.

وتابع “التويجري”: “الطلب على جهاز Gobx كبير جدا وسيتوفر هذا الأسبوع.. هناك جهات تتابع الأسعار لضمان عدم التلاعب.. وحقوق الاتحاد الآسيوي محدودة جغرافيًا ولذلك يجب ربط الريسيفر بالإنترنت”.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. متحدث الشؤون الرياضية في”MBC” يكشف للجماهير السبب وراء التقطيع في المباريات

اخبار رياضية
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