ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة، اليوم (الثلاثاء)، القبض على شابين وفتاتين ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يقومون بإطلاق النار داخل أحد الاحياء السكنية.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر فيه فتاة في أحد الأحياء السكنية تطلق النار من سـلاح من نوع مسدس وتوثيق شخص آخر لذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهما وضبطهما، وهما مواطن ومواطنة بالعقدين الثاني والثالث من العمر
وأشار إلى أنه تم القبض أيضًا على مواطن وفتاة من الجنسية اليمنية عُثر بحوزتهما على السلاح المستخدم ومواد مخدرة، مؤكدًا أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
وفق “أخبار 24”.