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أخبار محلية > الشيخ المنيع يوضح حكم التلاعب في “توكلنا” لدخول الحرم المكي والمنشآت
22/09/2021   9:57 ص

الشيخ المنيع يوضح حكم التلاعب في “توكلنا” لدخول الحرم المكي والمنشآت

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، حكم التلاعب في استخدام تطبيق “توكلنا” من قبل شخص آخر غير الشخص الصادرة بياناته بالتطبيق؛ من أجل الدخول إلى الحرم المكي وأداء العمرة، والمنشآت.

وقال الشيخ المنيع وفقاً لـ”عكاظ”، إن التلاعب في البيانات الواردة في “توكلنا” من قبل شخص آخر غير صاحبها معصية لا تجوز وتعد خيانة للأمانة، مبيناً أن ولي الأمر هو المسؤول عن كل ما يخص مصالح البلاد والعباد ولا يجوز مخالفة أوامره.

وأكد أن طاعة ولاة الأمر واجبة كونها تحقق الأمن الوطني والاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي، موضحاً أن قراراتهم وتعليماتهم تصدر بعد مشورة ومعرفة وأي مخالفة لها تعد معصية.

الشيخ المنيع يوضح حكم التلاعب في “توكلنا” لدخول الحرم المكي والمنشآت

أخبار محلية
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