بالفيديو .. لاعب الاتحاد السابق “سعد بريك” يرفع الأذان من داخل أحد المساجد في جدة

تداول إعلاميون ونقاد رياضيون، اليوم (الأربعاء)، مقطع فيديو يظهر فيه لاعب نادي الاتحاد والمنتخب الوطني سابقا، سعد بريك أثناء وجوده بأحد المساجد.
وأوضحوا أن “بريك” كان يرفع الأذان من داخل أحد المساجد بمحافظة جدة، معبرين عن فخرهم بأخلاقه، وعمله مؤذنا في المسجد.
كما تفاعل مع المقطع لاعب النادي الهلال والمنتخب الوطني السابق، عبدالله فودة، الذي أبدى إعجابه بـ”البريك”، متمنيًا له التوفيق في حياته. وفق “أخبار 24”.
نجم وقائد الاتحاد والمنتخب
السعودي السابق سعد بريك
الذي اصبح مؤذن في احد
اكبر مساجد جدة pic.twitter.com/My0bHy2IDy
— محمد القرني { اعلامي } (@mh_alqarni) September 21, 2021