تطور جديد في إصابة سالم الدوسري

كشفت مصادر، اليوم (الأربعاء) عن تطور جديد في إصابة نجم المنتخب الوطني ونادي الهلال، سالم الدوسري.
وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” إن سالم الدوسري، عاد مرةً أخرى، إلى التداوي بحقن البلازما في مفصل القدم اليسرى موضع إصابته لدى أحد المراكز الطبية في الرياض.
وأضافت المصادر أن الدوسري خضع للعلاج بالطريقة نفسها حين أصيبت قدمه اليمنى في مباراة فريقه أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي،في شهر إبريل الماضي، في مجموعات النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا.
ورجحت المصادر عودة سالم الدوسري لملامسة الكرة خلال أسبوعين، وذلك بفاعلية الحقن بالبلازما في علاج اللاعبين، وإعادتهم إلى الملاعب سريعًا.