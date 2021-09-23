نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. أبراج الرياض تتزين باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني
23/09/2021   11:44 م

شاهد.. أبراج الرياض تتزين باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني

+ = -
482

تزينت أبراج ومعالم العاصمة الرياض باللون الأخضر، احتفالا باليوم الوطني الـ 91.

وظهرت معالم وأبراج الرياض مضاءة باللون الأخضر، وهو اللون الذي يميز علم المملكة، في يوم الوفاء للوطن.

وأُضيء برجا المملكة والفيصلية وأبراج المدينة الاقتصادية وغيرها من معالم الرياض باللون الأخضر، في مشهد رائع، تزامنًا مع الاحتفالات التي تشهدها مناطق المملكة باليوم الوطني.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. أبراج الرياض تتزين باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885175922.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.