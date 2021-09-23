شاهد.. أبراج الرياض تتزين باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني

تزينت أبراج ومعالم العاصمة الرياض باللون الأخضر، احتفالا باليوم الوطني الـ 91.
وظهرت معالم وأبراج الرياض مضاءة باللون الأخضر، وهو اللون الذي يميز علم المملكة، في يوم الوفاء للوطن.
وأُضيء برجا المملكة والفيصلية وأبراج المدينة الاقتصادية وغيرها من معالم الرياض باللون الأخضر، في مشهد رائع، تزامنًا مع الاحتفالات التي تشهدها مناطق المملكة باليوم الوطني.
فيديو | أبراج #الرياض تتزين باللون الأخضر#اليوم_الوطني_السعودي#هي_لنا_دار#الإخبارية pic.twitter.com/A6GU0HbGS2
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 23, 2021
وفق “أخبار 24”.