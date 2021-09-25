أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام، طرح 851 وظيفة أكاديمية وتعليمية على درجة “أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد، ومدرس.
وأوضحت الجامعة، أن التقديم سيستمر لمدة أسبوعين عن طريق موقعها الإلكتروني فقط.
وتضمنت الشروط العامة للتقديم، أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على الدرجة العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم. وفق “أخبار 24”.
وشملت الشروط أن يكون المُتقدم حاصلاً على تقدير جيد جداً فما فوق في درجة البكالوريوس، وأن تكون جميع مؤهلات المتقدم كالتالي: “بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه” بنظام الانتظام”، وأن يجتاز الاختبار العلمي والمقابلة الشخصية.