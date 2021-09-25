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اخبار رياضية > انتعاش خزينة “الاتحاد” رغم التعادل أمام “التعاون”
25/09/2021   2:12 م

انتعاش خزينة “الاتحاد” رغم التعادل أمام “التعاون”

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انتعشت خزينة نادي الاتحاد، بمبلغ مليون ريال عقب مباراة فريقه أمام نظيره التعاون.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت أنه من الممكن أن يحصل النادي على 15 مليون ريال سنويًا، في المباريات المقامة على أرضه بواقع مليون ريال في كل مباراة حال بلوغ نسبة الحضور أكثر من 90% من سعة الملعب وهو ما حدث بمباراة الاتحاد.

وسقط فريق الاتحاد في فخ التعادل أمام نظيره التعاون، بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي جمعتهما أمس (الجمعة) ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.

انتعاش خزينة “الاتحاد” رغم التعادل أمام “التعاون”

اخبار رياضية
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