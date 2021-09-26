بالصور.. العتيبي يرعى حفل اليوم الوطني 91 بتعليم الخرج

الإعلام والاتصال _فواز الجليفي :
رعى مدير التعليم بمحافظة الخرج، د.خالد بن عبدالله العتيبي، صباح اليوم الأحد حفل إدارة التعليم ، الذي أقيم بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية “91 “حضر الاحتفال المساعد للشؤون التعليمية (بنين) ، والمساعد للشؤون المدرسية، ورؤساء الأقسام بالإدارة.
من الجانب النسائي حضرت المساعد لشؤون التعليمية (بنات) وعدد من رئيسات الأقسام وموظفات الإدارة عبر البث الافتراضي المتزامن في مبنى الشؤون التعليمية (بنات).
جاء الاحتفال باليوم الوطني هذا اليوم؛ ليكون حلقة من حلقات الاحتفاء بيوم الوطن والتي بدأت الإدارة تنفيذها منذ يوم الخميس الماضي -تزامنا مع اليوم الوطني- ولتكون برامج اليوم إعلاناً لانطلاق برامج اليوم الوطني في المدارس.
اشتملت فعاليات اليوم على:برنامج الاستقبال الذي نظمته إدارة الإعلام والاتصال بنين -بنات وتم استقبال موظفي وموظفات الإدارة بالورود والحلوى، بعد ذلك بدأ الحفل الذي نظمه النشاط الطلابي بنين- بنات وتم بثه افتراضيا، حيث اشتمل على كلمة لسعادة محافظ محافظة الخرج، وكلمة لمدير التعليم، والعديد من المشاهد الحية ، واللوحات الشعرية.