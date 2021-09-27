رفع مقيمان من الجالية المصرية علم المملكة في أعلى قمة جبل مطلول في عريعرة بالمنطقة الشرقية؛ وذلك تعبيراً عن مشاعرهم بمناسبة احتفالات اليوم الوطني.
وقال المقيم الدكتور خالد عبدالرزاق وفقاً لـ”سبق”، إنه قرر الصعود فوق قمة الجبل ورفع العلم؛ من أجل مشاركة أبناء المنطقة فرحتهم في احتفالات اليوم الوطني، سائلاً الله جل وعلا دوام التقدم والازدهار لأبناء المملكة.
وفي السياق نفسه، أكد المقيم أحمد حسن، أنه حرص على مشاركة إخوانه السعوديين، بطريقة مختلفة وهي الصعود إلى أعلى قمة جبلية ورفع علم المملكة، لافتاً إلى أن ما قام به قليل جداً مقابل ما تقدمه المملكة للعرب والمسلمين.