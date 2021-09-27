نادي الصقور: السماح بصيد طيور الحباري بدءاً من 1 نوفمبر المقبل

أعلن نادي الصقور السعودي أنه سيتم السماح بصيد الحباري خلال الفترة من 1 نوفمبر 2021م ، وحتى 31 يناير 2022 م.
وأوضح النادي أن السماح سيكون مقتصراً على الصيد بالصقور فقط، وليس باستخدام أي نوع من أنواع الأسلحة النارية.
وأكد على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح التنفيذية المتعلقة بالصيد الصادرة من الجهات المختصة، والابتعاد عن المواقع المعلن منع الصيد فيها وفق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية التي أعلنها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.وفق “أخبار 24”.
وأشار النادي إلى أن جهات الضبط المختصة ستعمل على تطبيق الأنظمة واللوائح بحق كل من يخالف تعليمات الصيد الصادرة من الجهات المعنية.