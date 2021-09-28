حققّت رئاسة أمن الدولة حلم عامل تحضير المشروبات عبد العزيز النويصر، بتوفير مقهى بمواصفات عالمية لنزلاء سجن الطرفية في بريدة بمنطقة القصيم.
وأظهر تقرير تليفزيوني بثته قناة “الإخبارية”، اليوم (الأربعاء)، مقهى سجن الطرفية، حيث يتناول النزلاء قهوتهم ويقيمون أمسياتهم بمصاحبة العود والغناء.
ويضم المقهى عددا من الطاولات والمقاعد الفاخرة وشاشة تلفزيونية لمشاهدة ومتابعة كل جديد، كما تتوفر ألعاب الذكاء والتسلية كالشطرنج مع مراعاة توفير المعقمات على كل طاولة.
وكانت إحدى نزيلات القسم النسائي بنفس السجن، وتُدعى هيلة العويس، قد حرصت على المشاركة في احتفالات اليوم الوطني رداً لجميل الوطن الذي تربت وتعلمت وعولجت فيه، بعد أن عادت من مناطق الصراع.
وفق “أخبار 24”.