سكان المملكة أنفقوا أكثر من 8.8 مليار ريال في أسبوع.. وهذه مشترياتهم

أعلن البنك المركزي السعودي عن أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (19- 25 سبتمبر)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق أكثر من 8.8 مليار ريال عبر 103.6 مليون عملية، وارتفعت قيمة العمليات بنسبة 5.7% مقارنة بالأسبوع السابق له، بفارق نحو 500 مليون ريال، حيث أنفق المستهلكون نحو 1.25 مليار ريال على المطاعم والمقاهي، وأكثر من 1.2 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات.
وأضاف أن المتسوقين أنفقوا 837.5 مليون ريال على السلع والخدمات المتنوعة، و693.1 مليون ريال على الصحة، و635.7 مليون ريال على الملابس والأحذية، و563.8 مليون ريال في محطات الوقود، و456.1 مليون ريال على قطاع النقل، و416.1 مليون ريال على الأثاث.
كما أنفق المستهلكون 349.8 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و293.6 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و265.6 مليون ريال على قطاعي الترفيه والثقافة، و197.3 مليون ريال على المجوهرات، و195.3 مليون ريال على الفنادق. وفق “أخبار 24”.
وأنفق سكان مدينة الرياض أكثر من 2.8 مليار ريال، تلتها مدينة جدة بقيمة تجاوزت الـ 1.4 مليار ريال، كما بلغ إنفاق الدمام 470.3 مليون ريال، ثم المدينة المنورة بـ 329.1 مليون ريال، والخبر بأكثر من 315.6 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي إنفاق المدن الأخرى نحو 2.6 مليار ريال.