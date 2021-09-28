“التعدين السعودية” توسع أسطولها البحري بـ 4 سفن جديدة

وقّعت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، اليوم (الثلاثاء)، اتفاقيات مع شركتي “Thenamaris” و “ExmarMarine NV” لاستئجار 4 سفن لنقل مادة الأمونيا التي تنتجها “معادن” عبر العالم، وذلك خلال مؤتمر المنظمة الدولية للأسمدة المقام حالياً في لشبونة بالبرتغال.
وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في الربع الأول من عام 2022م، بهدف زيادة حجم أسطول معادن البحري المخصص لنقل الأمونيا عبر العالم إلى 7 سفن، بقدرة شحن سنوية تبلغ مليوني طن تقريباً.
وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس عبدالعزيز الحربي، بأن تصدير مادة الأمونيا بدأ في عام 2016 بسفينة واحدة فقط، مشيراً إلى سعي الشركة لبدء الإنتاج الأمونيا في مدينة رأس الخير الصناعية في الربع الأول من عام 2022. وفق “أخبار 24”.