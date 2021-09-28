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أخبار المناطق > خطوة لحمايته من الانقراض.. “العلا” تعلن ولادة أنثى جديدة للنمر العربي
29/09/2021   2:18 ص

خطوة لحمايته من الانقراض.. “العلا” تعلن ولادة أنثى جديدة للنمر العربي

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم الثلاثاء، ولادة “أنثى” جديدة للنمر العربي، في خطوة مهمة للحفاظ على النمور العربية المهددة بالانقراض.

وأوضحت أن أنثى النمر العربي وُلدت في 23 أبريل، وتم تحديد جنسها واستكمال فحصها الصحي الأول في 13 يوليو، لتنضم إلى مجموعة النمور العربية ضمن برنامج الإكثار في مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المهندس عمرو المدني، إن هذه الولادة الناجحة تؤكد أن الوقت لم يفُت بعد لإنقاذ النمر العربي. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن إنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض مثل النمور العربية أمر بالغ الأهمية لحماية الأرض واستعادة التوازن الطبيعي للنظم البيئية، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد أحد أهداف الهيئة.

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خطوة لحمايته من الانقراض.. “العلا” تعلن ولادة أنثى جديدة للنمر العربي

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