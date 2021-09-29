“الأرصاد”: تنبيهات بأمطار وسحب رعدية في عدة مناطق ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأربعاء)، تنبيهات بأمطار وسحب رعدية ممطرة بعدد من المناطق، ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وقال المركز إن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وجازان، وعسير، ونجران، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ11 صباحاً وتستمر حتى الـ9 مساء.
وأبان أن بعض المحافظات بمناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وعسير، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، لافتاً إلى أن الحالة تبدأ في المدينة المنورة الساعة الـ10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ5 مساءً، أما في مكة المكرمة وعسير فتبدأ الساعة الـ11 صباحاً وتستمر حتى الـ7 مساء. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن عدداً من المحافظات بمنطقتي جازان، وعسير، ستشهد سحباً رعدية ممطرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتبدأ الحالة في عسير الساعة الـ2 ظهراً وتستمر حتى الـ9 مساء، أما في جازان فتبدأ عند الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الـ8 مساء.