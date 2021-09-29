ما هو مرض “الكزاز” وطرق الوقاية منه؟.. “سعود الطبية” توضح

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية ما هو مرض الكزاز وطرق الوقاية منه، مشيرة إلى أن المرض له لقاح وقائي يلزم الحصول عليه.
وقالت المدينة إن الكزاز مرض حاد غير معدٍ يحصل عند تلوث الجروح بالبكتيريا، ويسبب اضطراباً في الجهاز العصبي ينتج عنه تشنجات في عضلات الوجه والجسم.
وأضافت أن تلك البكتيريا تتواجد في التربة والغبار في المنازل، وفي أمعاء الحيوانات وفضلاتها وكذلك في براز الإنسان، مشددة على أهمية أخذ التطعيم ضد المرض لتحفيز مناعة الجسم والوقاية من البكتيريا المسببة له.
وبينت أن الكزاز له لقاح وقائي يعطى في العضل ضمن التطعيمات الروتينية، وهو يتكون من جرعات أولية تعطى للأطفال في الفترة العمرية ما بين 4 أشهر إلى 18 شهراً.
وأشارت إلى أن اللقاح يعطى منه جرعة داعمة بعمر 11 أو 12 عاماً وجرعات لاحقة كذلك كل 10 سنوات، مضيفة أنه يجب عند السفر خارجياً عمل الفحص اللازم للتأكد من وجود مناعة ضد المرض.
وفق “أخبار 24”.