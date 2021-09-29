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أخبار محلية > فيديو ملون للملك سعود خلال تفقده أعمال المرحلة الأولى من توسعة المسجد الحرام
29/09/2021   9:39 ص

فيديو ملون للملك سعود خلال تفقده أعمال المرحلة الأولى من توسعة المسجد الحرام

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نشر الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود، مقطع فيديو تاريخي ملون، للملك الراحل خلال قيامه بتفقد أعمال المرحلة الأولى من توسعة المسجد الحرام عام 1375 هـ.

وأظهر الفيديو لحظة وصول الملك سعود برفقة الشيخ محمد بن لادن إلى المسجد الحرام وتجوله بالسيارة في أجزاء مختلفة لتفقد أعمال التوسعة، وسط استقبال وترحيب من العاملين وعدد من أهالي مكة المكرمة.

وفق “أخبار 24”.

فيديو ملون للملك سعود خلال تفقده أعمال المرحلة الأولى من توسعة المسجد الحرام

أخبار محلية
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