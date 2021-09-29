فيديو ملون للملك سعود خلال تفقده أعمال المرحلة الأولى من توسعة المسجد الحرام

نشر الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود، مقطع فيديو تاريخي ملون، للملك الراحل خلال قيامه بتفقد أعمال المرحلة الأولى من توسعة المسجد الحرام عام 1375 هـ.
وأظهر الفيديو لحظة وصول الملك سعود برفقة الشيخ محمد بن لادن إلى المسجد الحرام وتجوله بالسيارة في أجزاء مختلفة لتفقد أعمال التوسعة، وسط استقبال وترحيب من العاملين وعدد من أهالي مكة المكرمة.
#الملك_سعود رحمه الله يتفقد المرحلة الأولى ل #توسعة_المسجد_الحرام ، ومعه الشيخ محمد بن لادن رحمه الله … ٢٣ شعبان ١٣٧٥هـ . pic.twitter.com/sNbtswlaVD
— الملك سعود (@kingsaud) September 28, 2021
وفق “أخبار 24”.