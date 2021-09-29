دفعت هواية شاب سعودي في اقتناء وتربية الثعابين لتخصيص غرفة بمنزله لممارسة شغفه بتهجين الثعابين، وإنتاج طفرات جينية نادرة منها لإخراج ألوان وأشكال مختلفة لها.
وقال الشاب فيصل ملائكة إن هوايته في اقتناء الثعابين بدأت منذ نحو 30 سنين، وأول ثعبان اقتناه كان بعمر 5 سنوات، وحاول من خلال التهجين القيام بشيء مميز واستثنائي.
وأضاف ملائكة في لقائه ببرنامج “صباح العربية” على قناة “العربية”، أن ما تعلمه في مادة الأحياء طبقه على ثعابينه، حيث يقوم بخلط بعض الصفات الجينية للثعابين مع بعضها لينتج أنواعاً نادرة منها.
وأوضح أن أحد الثعابين لديه يمتلك خمس صفات جينية واستغرق عشر سنوات حتى وصل للشكل الذي هو عليه الآن، وهو ثعبان يجمع بين اللونين الأبيض والأسود.
وأشار إلى أن لديه أكثر من 40 لوناً وشكلاً من الثعابين المهجنة، مبيناً أنه يرغب في إنشاء متحف يضم ثعابينه يستقبل فيه الزائرين ومحبي علم الأحياء.
وفق “أخبار 24”.