نجح مواطن في إخماد حريق اندلع في سيارة كانت متوقفة أمام أحد معارض السيارات في شارع التخصصي بالرياض، قبل أن يمتد الحريق للسيارات الأخرى المجاورة.
وأظهر مقطع فيديو لحظة نشوب الحريق في السيارة قبل أن يتدخل مواطن لإخماده باستخدام طفاية حريق، ويتم إبعادها عن السيارات المجاورة تجنباً لامتداد الحريق إليها.
من جانبه، أوضح المواطن هادي العنزي الذي يعمل في أحد توكيلات السيارات، إن الحادثة وقعت عند الساعة الرابعة عصراً من يوم أمس (الثلاثاء) أمام فرع التوكيلات الذي يعمل به.
وأضاف العنزي وفقاً لـ “سبق”، أن الحريق اشتعل في حوض المركبة التي كانت محمّلة بأغراض متنوعة، مشيراً إلى أن قائد المركبة اضطر لإيقافها أمام المعرض، ليسارع هو في إخماد الحريق باستخدام وسائل السلامة وإطفاء الحرائق الموجودة في المعرض.
وأضاف أنهم نجحوا بعد ذلك في إبعاد المركبة عقب إخماد الحريق قبل أن تحضر فرق الدفاع المدني لاستكمال الإجراءات، داعياً أصحاب السيارات للحرص على وجود طفاية حريق في سياراتهم.