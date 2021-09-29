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أخبار محلية > كل ما تريد معرفته عن سرطان الكلى.. أعراضه وعوامل خطورته وطرق علاجه
29/09/2021   9:38 ص

كل ما تريد معرفته عن سرطان الكلى.. أعراضه وعوامل خطورته وطرق علاجه

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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية ما هي أعراض سرطان الكلى وعوامل خطورته، مبينة أسبابه وطرق علاجه.

وأشارت إلى أن أعراض المرض تشمل وجود دَم في البول وألم في الظهر وفقدان للشهية، ونقص غير مبرر في الوزن وشعور بالتعب، بالإضافة إلى ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

وأضافت أن من عوامل الخطورة التي تزيد من احتمالية الإصابة بالمرض، التقدم في العمر والسمنة والتدخين، وكذلك ارتفاع ضغط الـدم والتاريخ العائلي بالإصابة بسرطان الكلى.

وبينت أنه يعالج بأكثر من طريقة؛ مثل إجراء جراحة لاستئصال جزئي أو كلي للكِلية المصابة، أو المعالجة المناعية أو الدوائية أو عن طريق المعالجة الإشعاعية.

كل ما تريد معرفته عن سرطان الكلى.. أعراضه وعوامل خطورته وطرق علاجه

وفق “أخبار 24”.

كل ما تريد معرفته عن سرطان الكلى.. أعراضه وعوامل خطورته وطرق علاجه

أخبار محلية
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