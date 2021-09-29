“الموارد البشرية” تعاقب المخالفين بواقعة فصل مواطن طلب من مسؤول بشركته إبراز “توكلنا”

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، عن أنه تم توقيع عقوبات بحق المخالفين في واقعة فصل مواطن بعدما طلب من مسؤول وافد بالشركة التي يعمل بها إبراز حالته الصحية في تطبيق توكلنا.
وأكد آل حماد وفقاً لـ “العربية”، أن الجهات الرقابية وقفت على الواقعة واستكملت إجراءات التحقيق مع كل الأطراف، وأوقعت المخالفات النظامية بحق المخالفين، مشدداً على أن احترام وتطبيق النظام واجب على كل الأطراف العمالية.
وأضاف أن المنشأة أعادت المواطن المفصول للعمل ويجري التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق الوافد، داعياً إلى إبلاغ الوزارة عن أي مخالفة في سوق العمل عبر تطبيق “معاً للرصد” أو بالاتصال على الرقم الموحد (19911).
وتعود تفاصيل الواقعة لمنتصف شهر أغسطس الماضي، حينما طلب المواطن الذي يعمل موظف استقبال، من مستشار عربي الجنسية يعمل بالشركة إبراز تطبيق توكلنا حتى يسمح له بالدخول، ورفض دخوله بعد رفض الأخير الاستجابة لطلبه قبل أن يفاجأ المواطن بقرار فصله.