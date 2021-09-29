“النيابة” توضح ما هو “المنتج التجميلي” وعقوبة مخالفة أحكام نظام منتجات التجميل

قدمت النيابة العامة تعريفاً للمنتج التجميلي، موضحة الحالة التي يعد فيها الشخص مخالفاً لأحكام نظام منتجات التجميل والعقوبات المنصوصة بحقه في النظام.
وأوضحت النيابة أن المنتج التجميلي هو ما يحتوي على مادة أو أكثر، ومعد للاستخدام على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية كالأسنان، أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي ونحوها؛ وذلك لأغراض التنظيف أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه.
وأضافت أنه يعد مخالفاً لأحكام نظام منتجات التجميل كل من شرع أو استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي، سواءً عليه أو في الدعاية له.
وبينت أن العقوبات التي توقع على المخالفين للنظام تشمل الغرامة التي تصل لخمسة ملايين ريال، وإغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، وإلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، والسجن مدة تصل لخمس سنوات، مشيرة إلى أنه يجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.
وفق “أخبار 24”.