شاهد.. إعلان سياسة الحكومة الرقمية بالمملكة

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية اليوم (الأربعاء)، إطلاق سياسة الحكومة الرقمية، والتي تهدف لتمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي.
وتتكون سياسة الحكومة الرقمية من 4 ركائز رئيسية تتمثل في المشاركة، والتحول، والقدرات، والحوكمة، وتضم كل ركيزة عدة عناصر، وتشكل خطوة هامة نحو تلبية احتياجات المستفيدين.
وقال محافظ الهيئة المهندس أحمد الصويان خلال مخاطبته حفل الإطلاق، إن الهيئة تسعى لتحقيق الشراكة الفاعلة والتكامل بين الجهات الحكومية لتنظيم أعمال الحكومة الرقمية وتحسين تجربة المستفيد، وضمان جودة الخدمات المقدمة.
وأكد التزام الهيئة بحوكمة المنصات الرقمية من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة تحقق التطور المنشود للمجتمع السعودي، والوصول إلى مستويات متقدمة من النضج الرقمي في القطاع الحكومي، وتحقيق الاستثمار الأمثل للأصول القائمة.وفق “أخبار 24”.
وجرى خلال الحفل استعراض سياسة الحكومة الرقمية وحوكمة المنصات، وعقد حلقة نقاش حول حوكمة المنصات الرقمية (التوجه والأثر) شارك فيها وكلاء التحول الرقمي في عدد من الوزارات، ورئيس التنفيذ لمنظومة “توكلنا”.
بث مباشر لحفل إعلان #سياسة_الحكومة_الرقمية و #تسجيل_أبرز_المنصات_الحكومية_الرقميةhttps://t.co/8rvLoFvV6W
— هيئة الحكومة الرقمية (@DGASaudi) September 29, 2021