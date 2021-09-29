نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. إعلان سياسة الحكومة الرقمية بالمملكة
29/09/2021   4:00 م

شاهد.. إعلان سياسة الحكومة الرقمية بالمملكة

+ = -
404

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية اليوم (الأربعاء)، إطلاق سياسة الحكومة الرقمية، والتي تهدف لتمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي.

وتتكون سياسة الحكومة الرقمية من 4 ركائز رئيسية تتمثل في المشاركة، والتحول، والقدرات، والحوكمة، وتضم كل ركيزة عدة عناصر، وتشكل خطوة هامة نحو تلبية احتياجات المستفيدين.

وقال محافظ الهيئة المهندس أحمد الصويان خلال مخاطبته حفل الإطلاق، إن الهيئة تسعى لتحقيق الشراكة الفاعلة والتكامل بين الجهات الحكومية لتنظيم أعمال الحكومة الرقمية وتحسين تجربة المستفيد، وضمان جودة الخدمات المقدمة.

وأكد التزام الهيئة بحوكمة المنصات الرقمية من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة تحقق التطور المنشود للمجتمع السعودي، والوصول إلى مستويات متقدمة من النضج الرقمي في القطاع الحكومي، وتحقيق الاستثمار الأمثل للأصول القائمة.وفق “أخبار 24”.

وجرى خلال الحفل استعراض سياسة الحكومة الرقمية وحوكمة المنصات، وعقد حلقة نقاش حول حوكمة المنصات الرقمية (التوجه والأثر) شارك فيها وكلاء التحول الرقمي في عدد من الوزارات، ورئيس التنفيذ لمنظومة “توكلنا”.

إعلان سياسة الحكومة الرقمية بالمملكة

إعلان سياسة الحكومة الرقمية بالمملكة

شاهد.. إعلان سياسة الحكومة الرقمية بالمملكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885176841.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.