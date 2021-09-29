بالأسماء.. هؤلاء المدربون فاوضهم النصر دون الوصول لاتفاق

تواصل إدارة نادي النصر جهودها لإيجاد مدير فني يتولى مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الحالي، وذلك بعد إنهاء تعاقدها مع المدرب السابق، البرازيلي مانو مينيز.
وشهدت الأيام الماضية تواصل النادي مع نحو 13 مدربًا بعضهم رفض الانضمام للصفوف النصراوية، والبعض الآخر أبدى موافقة شفهية دون الوصول لاتفاق رسمي نهائي.
وشملت قائمة المدربين الذين تفاوض معهم النصر دون الوصول لاتفاق، وفقا لـ”الوطن”، كلا من الإيطالي أنطونيو كونتي، والكرواتي زلاتكو داليتش، والروماني كوزمين أولاريو، والأرجنتيني مارسيلو غالاردو، والإيطالي أندريا بيرلو، والإسباني كيكي فلوريس.
كما ضمت القائمة أسماء أخرى وهي، السويسري لوسيان فافر، والإسباني كيكي سيتين، والبرتغالي خوزيه مورايس، والإسباني إرنستو فالفيردي، والبرتغالي باولو فونسيكا، والفرنسي رودي جارسيا، والأرجنتيني بابلو جويدي.