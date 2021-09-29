بلغت عنها إحدى قريباتها.. كشف وافدة انتحلت هوية مزيفة لمدة 19 عاما

استقبلت ساحات إحدى المحاكم في المملكة دعوى جزائية ضد وافدة انتحلت هوية أختها التي توفيت قبل أكثر من 19 عاما.
وذكرت الوافدة عند استجوابها أن أختها كانت متزوجة من رجل سعودي، وحصلت على الجنسية السعودية إلا أنها مرضت فذهبت إلى بلدها الأصلي، وتوفيت هناك، وبعد دفنها حضر الزوج وتزوج منها ثم دخل معها إلى المملكة بهوية شقيقتها المتوفاة.
وأضافت، وفقا لـ”الوطن”، أنها عاشت طوال الـ 19 عاما الماضية وهي تحمل هوية شقيقتها، وكان يعلم بهذه الحقيقة عدد من المقربين لعائلتها، لكن حدثت مشكلة مع إحدى قريباتها فقامت الأخيرة بالإبلاغ عنها وفُضِح أمرها للجهات المعنية.
يذكر أنه تم رفع دعوى جزائية بتحويل القضية إلى المحكمة بتهمة استعمال محرر مزور، بينما أسقط التزوير عنها لسقوطه بالتقادم، وذلك لمضي 10 أعوام على حدوث التزوير ومشاركتها به، في حين سقطت الدعوى الجزائية العامة عن زوجها، لوفاته.