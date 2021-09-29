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اخبار رياضية > لماذا قرر “هاسي” منح لاعبي الأهلي إجازة قبل موقعة الاتحاد في الديربي؟
29/09/2021   4:08 م

لماذا قرر “هاسي” منح لاعبي الأهلي إجازة قبل موقعة الاتحاد في الديربي؟

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اتخذ المدير الفني لفريق الأهلي، بيسنك هاسي، قرارًا بمنح لاعبيه إجازة، قبل مواجهة نادي الاتحاد، بعد غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت الإجازة التي منحها هاسي للاعبين، وفقا لمصادر “الرياضية” بناءً على برنامج الجهاز الفني المعد مسبقًا، على أن يعاود الفريق تدريباته اليوم لاستكمال تحضيراته لمواجهة الاتحاد، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

وقالت المصادر، إن إدارة الأهلي ما زالت تنتظر الرد على خطاب طلب إجراء حصة تدريبية على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، الذي يحتضن لقاء ديربي جدة، بعد 9 أعوام نظرًا لإغلاق الملعب بسبب الصيانة.

لماذا قرر “هاسي” منح لاعبي الأهلي إجازة قبل موقعة الاتحاد في الديربي؟

اخبار رياضية
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