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اخبار رياضية > لهذا السبب.. إدارة النصر تخاطب الاتحاد الأوزبكي بشأن “مشاريبوف”
29/09/2021   4:08 م

لهذا السبب.. إدارة النصر تخاطب الاتحاد الأوزبكي بشأن “مشاريبوف”

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خاطب مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، بشأن محترف الفريق الأول جلال الدين مشاريبوف، وذلك قبل فترة التوقف الدولي (أيام فيفا).

وتواصلت إدارة النصر، وفقا لصحيفة “Sports.uz”، مع المسؤولين في اتحاد القدم الأوزبكي من أجل عدم استدعاء جلال الدين مشاريبوف، لقائمة منتخب بلاده، وذلك لحاجة الفريق لخدماته.

ويلتقي منتخب أوزبكستان مع نظيره الماليزي يوم 9 أكتوبر المقبل، في المباراة الودية التي ستجمع الطرفين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة. وفق “أخبار 24”.

ويحتاج النصر لجهود “مشاريبوف”؛ من أجل الاستعداد لخوض مباراة الوحدة الإماراتي المرتقبة في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021، يوم 16 من شهر أكتوبر المقبل.

لهذا السبب.. إدارة النصر تخاطب الاتحاد الأوزبكي بشأن “مشاريبوف”

اخبار رياضية
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