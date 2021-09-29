خالد الفيصل: كنت محظوظاً بلقاء 3 شخصيات قيادية فريدة واستثنائية.. والملك سلمان جمع بين الحزم والإنسانية والطموح

تحدث أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، عن 3 شخصيات يرى أنها قيادية فريدة واستثنائية، موضحاً علاقته بخادم الحرمين الشريفين، ولماذا يعتقد أن المملكة ستكون في مصاف دول العالم الأول.
وأكد الفيصل، خلال حديثه لمجلة الحرس الوطني، الصادرة اليوم (الأربعاء)، أن لقاءه بالملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود عندما كان في السادسة من عمره هو الحدث الأهم في حياته، وأنه كان محظوظا بلقاء 3 شـخصيات قيادية فريدة واستثنائية، والتحدث إليهم والنهل من تجاربهم عن قرب، وهم الملك عبدالعزيز، والملك فيصل، والأمير سعود بن جلوي.
وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز، شخصية قيادية وطنية فــذّة جمعت بين الحزم والإنسانية والطموح، إلى جانب كونه مثقفا مدركًا لكثير من المعارف والعلوم ومطلعا على التاريخ والثقافة الإسلامية والأدب العربي، لافتًا إلى أن علاقته به مثل علاقة الأب بابنه ويتخذه مثلا أعلى في جميع النواحي.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن هناك شواهد كثيرة على وصول المملكة لمصاف دول العالم الأول، منها التفوّق السعودي في الجوانب التقنية، كما أن المملكة تتبوأ اليوم مكانتها ضمن مجموعة العالم الأقوى اقتصاداً والأكثر تأثيراً، وأبناءها لهم إســهامات عظيمة في شتى المجالات.