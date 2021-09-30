بعد معاناة طويلة.. الشاب “بدر” يجري عملية زراعة قلب ناجحة من متوفى دماغيًا (فيديو)

أجرى المواطن الشاب بدر المسعودي عملية زراعة قلب ناجحة من شخص متوفى دماغيًا، وذلك بعد معاناة من تلف قلبه وخضوعه بعدها للأجهزة الطبية ونبض اصطناعي.
وارتبط “المسعودي” بحسب قناة “الإخبارية” لمدة 41 يومًا بالأجهزة الطبية، ووصل وزنه إلى 23 كيلوجرامًا، حتى وجد متبرعا بالقلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
وأجريت عملية زراعة القلب عام 2015 وكان عمره وقتها 18 عامًا، وهو الآن في عمر الـ 25، ووزنه يقارب 60 كيلوجرامًا.
وأكد بدر المسعودي أن حالته الصحية تحسنت كثيرا بعد إجراء عملية زراعة القلب، وانتظم في العلاج الطبيعي، مبينا أن وزنه زاد بعد حالة الهزال الشديد التي أصابته قبل الجراحة.
فيديو | بعد معاناة طويلة “بدر المسعودي” يجري عملية زراعة قلب من متوفى دماغيا#اليوم_العالمي_للقلب#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/pv6gnUf9Xp
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 29, 2021
وفق “أخبار 24”.