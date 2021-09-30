اعتماد تنظيم نشاط المطابخ السحابية في الرياض

اعتمدت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الأربعاء)، التنظيم الجديد لنشاط المطابخ السحابية في نطاق العاصمة لتوفير بيئة استثمارية محفزة، تماشيًا مع مستهدفات تنمية اقتصاد المدينة، والارتقاء بجودة الخدمات.
واشتمل التنظيم على 18 اشتراطًا خاصًا بنشاط المطابخ السحابية المعنية بتقديم خدمات تجارية خاصة بإعداد وجبات الطعام أو العمل على تحضيرها بصورة نهائية، وكذلك تسليم الطلبات لمندوبي توصيل التطبيقات الإلكترونية، إلى جانب توفيرها مرونة أكبر لأكثر من علامة تجارية.
وستساهم المطابخ السحابية في تخفيض التكاليف الرأسمالية والتشغيلية للمطاعم، وتسهيل الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء عبر تطبيقات التوصيل، وكذلك تقليل متوسط وقت الانتظار لاستلام الطلبات وتسليمها، إلى جانب اكتساب الخبرات من شركات المطاعم المتجاورة. وفق “أخبار 24”.