تدشين “منصة مجموعة العشرين للمياه” التي طورتها المملكة وتستضيفها لمدة 5 سنوات

أطلقت مجموعة العشرين، اليوم (الأربعاء)، “منصة مجموعة العشرين للمياه” التي أنشأتها المملكة وتتولى استضافتها والإشراف عليها خلال السنوات الخمس الأولى.
جاء ذلك خلال اللقاء الثاني لحوار المياه بين دول مجموعة العشرين، الذي استضافته إيطاليا “عن بعد”، وذلك بهدف مشاركة أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المستدامة والمرنة للمياه، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي.
وأوضح “الفضلي” في كلمته لتدشين المنصة، أن دول مجموعة العشرين اتفقت على عقد حوار سنوي حول المياه، وتبادل أفضل ممارساتها ومعارفها حول الإدارة المستدامة والمرنة للمياه مع بقية العالم، مبينا أنه سيتم نشر نتائج الاجتماعات السنوية في منصة رقمية طوّرتها المملكة وتستضيفها خلال السنوات الخمس الأولى. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن ندرة المياه هي التحدي العالمي الرئيسي، لافتاً إلى أن موجات الجفاف والفيضانات أصبحت أكثر حدةً نتيجة للتغيّر المناخي.