“الإحصاء”: انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 11.3%.. وارتفاع معدل مشاركة الإناث

أكدت الهيئة العامة للإحصاء، انخفاض معدل البطالة الإجمالي للسعوديين الذكور والإناث إلى 11.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021، مقابل 11.7% في الربع الأول.
وأوضحت الهيئة أن تقديرات مسح القوى العاملة أظهرت انخفاض معدل البطالة للذكور السعوديين إلى 6.1% في الربع الثاني، مقارنةً بـ 7.2% في الربع الأول من العام نفسه 2021م، فيما بلغ معدل البطالة للمواطنات 22.3% خلال الربع الثاني، مقابل 21.2% في الربع السابق.وفق”أخبار 24″.
كما أشارت إلى انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة للذكور في سن العمل (سعوديين وغير سعوديين) ليصل إلى 79.2% مقابل 79.7% في الربع الأول من العام نفسه 2021م، فيما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسكان الإناث في سن العمل في الربع الثاني ليصل إلى 33.8% مقابل 33.6% خلال الربع الأول من عام 2021م.
وأشارت إلى تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين فوق 15 سنة فأكثر ليصل إلى 49.4% في الربع الثاني من عام 2021م مقارنةً بـ 49.5% في الربع السابق، إلاّ أن هذه النسبة تظل أعلى من مستوى بداية الجائحة.