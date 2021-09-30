الأمير مشعل بن محمد يكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لنجله

كشف الأمير مشعل بن محمد بن سعود، آخر تطورات الحالة الصحية لنجله الذي أجرى مؤخرًا عملية جراحية.
ونشر الأمير مشعل تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، وأرفق معها صورة لنجله الأمير “محمد”، مؤكدًا أن الحالة الصحية للأخير تحسنت كثيرًا، وأنه مشى مسافة معتدلة، وسوف يخضع للتأهيل قريبًا.
يذكر أن الأمير محمد بن مشعل كان قد خضع لعملية جراحية خلال الأيام الماضية، استغرقت نحو 3 ساعات.
وكان الأمير مشعل بن محمد، أعلن يوم الإثنين الماضي، أن ابنه خضع لعملية جراحية استغرقت 3 ساعات، وقد تكللت بالنجاح. وفق “أخبار 24”.
#المشعل ابشركم أحبائي محمد بن مشعل بفضل الله ثم بفضل دعائكم*تحسن كثير* واليوم مشى مسافه معتدله*وان شاء الله يروح للتأهيل عما قريب*
والفضل لله الشافي المعافي*ثم لكم*اللهم ربنا اجعله سالما معافا مباركا اينما كان ومرضى المؤمنين*وبارك بالجميع * والحمد لله رب العالمين
🌤🤲🏻🌦🌹💚🌧❤🤍 pic.twitter.com/99nX3Yvi55
— مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز (@MISHALALSAUD19) September 29, 2021