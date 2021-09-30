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أخبار محلية > الأمير مشعل بن محمد يكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لنجله
30/09/2021   6:39 م

الأمير مشعل بن محمد يكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لنجله

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كشف الأمير مشعل بن محمد بن سعود، آخر تطورات الحالة الصحية لنجله الذي أجرى مؤخرًا عملية جراحية.

ونشر الأمير مشعل تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، وأرفق معها صورة لنجله الأمير “محمد”، مؤكدًا أن الحالة الصحية للأخير تحسنت كثيرًا، وأنه مشى مسافة معتدلة، وسوف يخضع للتأهيل قريبًا.

يذكر أن الأمير محمد بن مشعل كان قد خضع لعملية جراحية خلال الأيام الماضية، استغرقت نحو 3 ساعات.

وكان الأمير مشعل بن محمد، أعلن يوم الإثنين الماضي، أن ابنه خضع لعملية جراحية استغرقت 3 ساعات، وقد تكللت بالنجاح. وفق “أخبار 24”.

 

الأمير مشعل بن محمد يكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لنجله

أخبار محلية
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