فيديو .. “موسيقار عالمي” يعزف مقاطع لـ”محمد عبده” و”عبدالمجيد عبدالله” بمقر السفارة الفرنسية بالرياض

استقبل السفير الفرنسي في الرياض، لودفيك بويل، اليوم (الجمعة)، في مقر الإقامة عازف البيانو الفرنسي الشهير ماكسيم زيكيني.
ونشر السفير الفرنسي، مقطعًا مصورًا لـ “زيكيني” وهو يعزف فيه مقطوعة من أغنية “يا طيب القلب”، للفنان عبدالمجيد عبدالله.
وأضاف “بويل” أن من بين المقاطع التي أداها العازف الشهير، مقطوعة من أغاني الفنان محمد عبده، إضافة لمقطوعات أخرى.وفق”أخبار 24″.
يسعدنا الترحيب بعازف البيانو الفرنسي العظيم ماكسيم زيكيني في مقر إقامة #فرنسا في #الرياض. قدم العديد من المقطوعات الراقية وحتى قطعة لمحمد عبده!#فرنسا_المملكة_العربية_السعودية 🇸🇦🤝🇫🇷🎶 pic.twitter.com/EdP6ugUZ9i
— Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) September 30, 2021