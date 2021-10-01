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أخبار محلية > فيديو .. “موسيقار عالمي” يعزف مقاطع لـ”محمد عبده” و”عبدالمجيد عبدالله” بمقر السفارة الفرنسية بالرياض
01/10/2021   4:34 م

فيديو .. “موسيقار عالمي” يعزف مقاطع لـ”محمد عبده” و”عبدالمجيد عبدالله” بمقر السفارة الفرنسية بالرياض

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استقبل السفير الفرنسي في الرياض، لودفيك بويل، اليوم (الجمعة)، في مقر الإقامة عازف البيانو الفرنسي الشهير ماكسيم زيكيني.

ونشر السفير الفرنسي، مقطعًا مصورًا لـ “زيكيني” وهو يعزف فيه مقطوعة من أغنية “يا طيب القلب”، للفنان عبدالمجيد عبدالله.

وأضاف “بويل” أن من بين المقاطع التي أداها العازف الشهير، مقطوعة من أغاني الفنان محمد عبده، إضافة لمقطوعات أخرى.وفق”أخبار 24″.

فيديو .. “موسيقار عالمي” يعزف مقاطع لـ”محمد عبده” و”عبدالمجيد عبدالله” بمقر السفارة الفرنسية بالرياض

أخبار محلية
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