مواطنة تروي تفاصيل عن أحد المتوفين في حـادث شاحنة المدينة: زوجته حامل ولديه ثلاثة أبناء

روت مواطنة تفاصيل عن أحد المتوفين في حـادث شاحنة المدينة الذي تسبب في وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين.
وأوضحت أفنان الملا لـ”أخبار 24″ أنها صديقة لعائلة اليمني أحمد المعروف، الذي توفي في الحادث، مبينة أن بينها وبين زوجته جيرة وصداقة، وأنهم لبعض كالأهل.
وأضافت أن زوجة المتوفى حامل في الشهر السابع ولديها 3 أبناء، أكبرهم عمره 14 عاما، وهم مقيمون في المدينة المنورة، وليس لهم أهل في المملكة.
وأشارت الملا إلى أن الوضع النفسي للزوجة والأبناء سيئ للغاية، حيث إنهم وقت تلقي الخبر خرجوا للمستشفى وذهبوا مباشرة لقسم الوفيات للتأكد من أن المتوفى هو زوجها وأبو أبنائها أم أن هناك لبساً في الموضوع.
وأكدت أن الزوج كان يعمل في إحدى شركات الألبان، وأنه في وقت الحادث كان متوجهاً بسيارة دوامه لعمله، ولكن وافته المنية مباشرة في لحظة وقوع الحادث.