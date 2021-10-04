“صحة الرياض” تضبط وافداً يمارس العلاج الطبيعي دون ترخيص في منزل سكني

ضبطت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وافداً يمارس العلاج الطبيعي بشكل مخالف، في منزل سكني.
وأوضحت “صحة الرياض”، أنه وبناء على بلاغ وارد إلى 937، تم ضبط الوافد الذي اتضح أنه غير مصرح له بالعمل، ويعمل لدى مواطن سعودي، ويتقاضى 1500 ريال عن كل فحص.
وأضافت أنه تم إيقافه مباشرة عن ممارسة العمل وتسليمه للشرطة لإحالته للنيابة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة حياله.
وشددت “صحة الرياض” على أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، وأنها لن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع. وفق “أخبار 24”.
ووفقًا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، فإنّه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من زاول المهن الصحية دون ترخيص.