بعد طرحه للمستخدمين.. هذه أبرز المشاكل التي ظهرت في “آيفون 13”

كشف العديد من مستخدمي هاتف “آيفون 13” الجديد عن بعض المشاكل التي بدأت تظهر في نماذج الهاتف المتنوعة التي طرحتها الشركة مع نهاية سبتمبر الماضي.
وتنوعت مشاكل الجهاز الجديدة ما بين التصنيع وبعض الخواص الجديدة في الهاتف، إلا أن كثيرا من المهتمين بالأمور التقنية يؤكدون أنها مشاكل بسيطة لا تؤثر على الهاتف، مؤكدين أن الشركة وعدت بإصدار تحديثات للمستخدمين لتلافيها.
وأوضح المستخدمون وفقا لـ”البوابة العربية للأخبار التقنية” أن أبرز المشاكل التي واجهتهم هي شاشة اللمس، لافتين إلى عدم استجابتها بشكل مباشر في بعض الهواتف وتحتاج إلى تكرار الأمر أكثر من مرة، خاصة في الأجزاء العلوية من الشاشة.
كما ظهرت مشكلة في كاميرا “آيفون 13 برو”، حيث أطلقت الشركة خواص لتساعد المستخدمين في التصوير، لكنهم اشتكوا منها بسبب انتقال الكاميرا إلى العدسة الواسعة للغاية تلقائيا دون الضغط على أزرار الهاتف.
أما خاصية فتح الهاتف عبر “ساعة آبل” فشهدت انزعاج البعض من توقفها في بعض الهواتف، إلا أن الشركة أطلقت تحديثا لحل هذه المشكلة، فضلا عن ضرورة قيام المستخدم بتحميل التحديث الجديد لنظام WatchOS 8، حتى تعود هذه الخاصية للعمل. وفق “أخبار 24”.
ومن بين المشاكل التي ظهرت، مشكلة مع الخاصية الجديدة “ProMotion”، والتي أضافتها الشركة للمرة الأولى لهواتفها الذكية، وتحدث هذه المشكلة لأن بعض التطبيقات تعمل بمعدل 120 هرتز للتحديث، لكن تعرض تأثيرات الانتقال الخاصة بها بمعدل 60 إطارا في الثانية، كما تظهر تأثيرات الانتقال والتطبيق بشكل غير مريح للعين، بسبب هذا الاختلاف في معدلات التحديث.