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أخبار محلية > بالتعاقد مع شركات وطنية.. إبرام اتفاقيات بـ19 مليون ريال لتحسين المرافق بالعاصمة المقدسة
05/10/2021   6:37 م

بالتعاقد مع شركات وطنية.. إبرام اتفاقيات بـ19 مليون ريال لتحسين المرافق بالعاصمة المقدسة

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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة إرساء عدد من المشروعات التنموية مع شركات وطنيِة مختصة في المقاولات العامة والصيانة، وذلك للارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتحسين المرافقِ العامة بمكة المكرمة.

وأبرمت الأمانة عقداً لصيانة ممرات المشاة بمكة المكرمة، بمبلغ 10.3 مليون ريال، لمدة 36 شهراً ميلادياً؛ لتحقيق أعلى مستوى من عناصر السلامة المرورية الآمنة للمشاة، وأنسنة المدن.

كما وقعت عقداً آخر لتشغيل وصيانة ونظافة دورات المياه، والملاحق بمواقف حجز السيارات بمداخل مكة، بمبلغ 5.4 مليون ريال لمدة 24 شهراً ميلادياً، ضِمن خطتها التشغيلية لتهيئة مداخل العاصمة المقدسة، وتجهيز مجمعات دورات المياه الموجودة بالمواقف العامة. وفق “أخبار 24”.

إضافة إلى تشغيل وصيانة السنترال بمبنى الأمانة والبلديات الفرعية، والإدارات المركزية، لمدة ثلاث سنوات، بمبلغ 3.4 مليار ريال.

بالتعاقد مع شركات وطنية.. إبرام اتفاقيات بـ19 مليون ريال لتحسين المرافق بالعاصمة المقدسة

أخبار محلية
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